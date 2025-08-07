مولودية الجزائر تفسخ عقد موالي بالتراضي وتُشيد باحترافيته

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الخميس، عن فسخ عقد الظهير الأيسر حمزة موالي بالتراضي، في إطار التغييرات التي يقوم بها النادي استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وجاء في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للفريق على فيسبوك: “تعلن إدارة مولودية الجزائر عن فسخ عقد اللاعب حمزة موالي بالتراضي. وتتوجه له بجزيل الشكر على كل ما قدّمه للفريق. وعلى تحليه بسلوك مثالي واحترافية عالية طيلة فترة حمله لألوان العميد”.

ويأتي هذا القرار ضمن السياسة الجديدة التي انتهجها بطل الموسم الماضي، وتهدف إلى إعادة هيكلة التعداد. وضخ دماء جديدة قادرة على تحقيق طموحات الأنصار.

من جهته، يتطلع حمزة موالي لخوض تجربة جديدة، بعدما دافع عن ألوان المولودية لموسم واحد، حيث سيحمل قميص فريق شبيبة القبائل بنسبة كبيرة بعد اتفاق جرى بينه وبين الفريق القبائلي في وقت سابق.