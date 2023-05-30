مولودية الجزائر تفوز أمام خنشلة وتعزّز أمالها القارية

سجّل فريق مولودية الجزائر فوزا مهما أمام المستضيف إتحاد خنشلة بهدف مقابل صفر في المقابلة التي جرت بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء.

وسجّل الهدف الوحيد في المباراة عبد اللاوي في الدقيقة 27 من عمر مواجهة الجولة 24 من الرابطة المحترفة الأولى التي لعبت دون جمهور.

كما عزّز الفريق العاصمي أماله في لعب منافسة قارية الموسم المقبل خاصة وأنه أصبح يملك 39 نقطة ويحتل المرتبة الثالثة بعد الوصيف شباب قسنطينة والرائد شباب بلوزداد.

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