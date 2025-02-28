مولودية الجزائر تفوز أمام شباب قسنطينة وتعزز صدارتها

حقّق فريق مولودية الجزائر فوزاً ثمينا أمام ضيفه شباب قسنطينة في قمة الجولة الـ18 من منافسة الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وانتهت المباراة التي جرت بملعب 5 جويلية الأولمبي بواقع هدفين مقابل واحد، من تسجيل كيبري جونيور في الدقيقة الـ10، والوافد الجديد للفريق محمد بانغورا في الدقيقة الـ73، في حين كان شباب قسنطينة سباقاً للتسجيل عن طريق، منذر طمين، في الدقيقة الرابعة من المباراة.

وعرفت المباراة تسجيل المهاجم محمد بانغورا أول أهدافه بقميص مولودية الجزائر، في أول مقابلة له.

وعزز الفريق العاصمي رصيده في صدارة الترتيب بـ37 نقطة بفارق 5 نقاط عن الوصيف شباب بلوزداد. فيما يحتل “السي اس سي”ّ المرتبة السادسة بـ25 نقطة.