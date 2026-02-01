مولودية الجزائر تفوز أمام لوبوبو بثنائية نظيفة في دوري الأبطال

حقّق فريق مولودية الجزائر فوزاً مهماً أمام نادي سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جرى ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

واحتضن ملعب علي عمار “المدعو لابوانت” بالدويرة أطوار المباراة، وسط حضور جماهيري غفير منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لتحقيق الانتصار.

وانتظر “العميد” إلى غاية الدقيقة الـ53 لافتتاح باب التسجيل عن طريق مروان خليف، قبل أن يؤكد زكرياء نعيجي التفوق بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ82، ليؤمّن فوزاً ثميناً للفريق العاصمي.

وبهذا الانتصار، رفع مولودية الجزائر رصيده إلى 4 نقاط، متشبثًا بآماله في التأهل إلى الدور المقبل من رابطة أبطال إفريقيا، قبل الجولات الحاسمة المتبقية من دور المجموعات.

وعرف متصدر الرابطة المحترفة كيفية رد الاعتبار لنفسه بعد خسارته في الجولة الماضبة في الكونغو أمام الفريق نفسه بهدف دون نظيف.