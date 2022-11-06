مولودية الجزائر تفوز بالكلاسيكو وتعمق جراح الشبيبة

حقق مولودية الجزائر، اليوم الأحد، فوز جديد، على حساب شبيبة القبائل، بهدف دون رد، ضمن الجولة الـ10 من البطولة المحترفة.

وفرضت المولودية، ضغطها على الضيوف منذ البداية، ما مكنها من احراز التقدم بنيران صديقة، بعد خطأ من مدافع الشبيبة بن زايد.

محاولات الشبيبة للعودة في النتيجة كانت سلبية، فيما ضيع العميد عدة فرص لتعميق الفارق لينتهي اللقاء بنتيجة هدف لصفر.

وبهذا تضيف المولودية ثلاثة نقاط ثمينة إلى رصيدها، وفي المقابل ازدادة وضعية الشبيبة تعقيدا ضمن اندية مؤخرة الترتيب.