مولودية الجزائر تفوز بثلاثية كاملة على بارادو وتعزز صدارتها للبطولة

حقق فريق مولودية الجزائر، اليوم الأحد، فوز جديد، في المباراة التي جمعتهم بنادي بارادو، برسم الجولة الـ17 من البطولة المحترفة.

وفرض فريق المولودية منطقه في هذه المباراة، أين أنهى الوشط الأول لصالحه بثنائية دون رد، من توقيع منزلة، في الدقيقة الـ10، وحلايمية، في الدقيقة الـ38.

وفي الشوط الثاني تمكن جابر كايساس، من تقليص الفارق للمولودية، لبارادو، قبل أن يسجل بايازيد، الهدف الثالث للمولودية في الوقت بدل الضائع.

وبهذا رفع فريق مولودية الجزائر، رصيده بثلاثة نقاط إضافية، ليبلغ النقطة 34، معمقا الفارق عن أقرب ملاحقيه شباب بلوزداد إلى خمسة نقاط.