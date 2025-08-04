مولودية الجزائر تفوز بثلاثية نظيفة أمام سبورتينغ بن عروس في تربص تونس

حقق فريق مولودية الجزائر فوزًا معنويًا بثلاثية نظيفة أمام نظيره التونسي سبورتينغ بن عروس، في مباراة ودية تحضيرية جرت مساء اليوم بمركب عين دراهم، ضمن برنامج التحضيرات الصيفية.

وسجّل أهداف “العميد” كلٌّ من زكرياء نعيجي وعبد القهار بوقرة وإلياس مسوسة.

وشهدت المباراة أداءً جماعيًا مميزًا من لاعبي المولودية، إذ أظهر الفريق انسجامًا تدريجيًا وتوازنًا في الخطوط. ما يعكس العمل الجيد الذي يقوم به الطاقم الفني.

هذا اللقاء يدخل ضمن سلسلة المواجهات التحضيرية التي يجريها الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بهدف الدخول في أجواء المنافسة وتجريب الخطط التكتيكية.