مولودية الجزائر تفوز بثنائية على حساب النصرية

سجل فريق مولودية الجزائر، اليوم الأحد، فوز جديد، في المباراة الودية التحضيرية التي جمعتهم بفريق نصر حسين داي، بملعب “عمر بن رابح” بالدار البيضاء.

وتمكنت التشكيلة الأساسية التي اعتمد عليهها المدرب باتريس بوميل، من انهاء الشوط الأول لصالحهم بنتجية هدف دون رد، من تسجيل نعيجي في الدقيقة الـ71.

وأجرى المدرب بوميل، بعض التغييرات خلال الشوط الثاني، ما مكن أشباله من تعميق الفارق في الدقيقة الـ64 عن طريق بلايلي، من خلال ضربة جزاء.

يذكر أن فريق مولودية الجزائر، سيفتتح موشمه الجديد من البطولة المحترفة، يوم السبت المقبل، بمواجهة الصاعد الجديد نجم بن عكنون.