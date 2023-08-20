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الرياضة

مولودية الجزائر تفوز برباعية في وديتها أمام نانتير

بقلم كريم تيغرمت
مولودية الجزائر تفوز برباعية في وديتها أمام نانتير
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فاز فريق مولودية الجزائر، اليوم الأحد، برباعية مقابل هدف واحد، في المباراة التحضيرية التي جمعتهم بنادي نانتير، بملعب “قصر بوا غوي” بفرنسا.

ونجح تعداد فريق مولودية الجزائر، في اجتياز هذا الاختبار الأول الذي برمجه الطاقم الفني ضمن تربص الفريق الجاري بمدينة “ران” بفرنسا.

ومنح مدرب العميد، باتريس بوميل، خلال هذا اللقاء، الفرصة لمعظم لاعبيه، من أجل الوقوف على جاهزيتهم، ومردودهم.

وشهدت هذه المباراة حضور نعتبر لألأنصار العميد المقيمين بفرنسا، والذي صنعوا أجواء حماسية طيلة أطوار هذا اللقاء.

رابط دائم : https://nhar.tv/l4Hc7
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