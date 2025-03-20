مولودية الجزائر تفوز بسداسية في ثاني ودية لها أمام شبيبة الشراقة

حقق فريق مولودية الجزائر، أمس الأربعاء، فوز ساحق، في المباراة الودية التحضيرية التي جمعتهم بفريق شبيبة الشراقة.

وتمكن أشبال المدرب خالد بن يحي، من تحقيق الفوز في هذا اللقاء التحضيري، بنتيجة سداسية كاملة، مقابل ثلاثة أهداف.

وتداول على تسجيل أهداف المولودية، كل من بانغورا، الذي سجل ثنائية، شأنه شأن زميله بوسعيد، بالإضافة لهدف لكل من مسوسة، ومنزلة.

يذكر أن فريق مولودية الجزائر، وقبل ثلاثة أيام، كان قد فاز في المباراة الودية الاولى التي جمعته بشبيبة الشراقة، بنتيجة (6-2).