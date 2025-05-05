مولودية الجزائر تفوز وديا أمام بارادو

حقق فريق مولودية الجزائر الفوز في مباراة ودية تحضيرية أمام نادي بارادو بثلاثية مقابل هدفين، بالملعب التابع لمركز التدريبات عبد الرحمن عوف بزرالدة.

وسجل أهداف مولودية الجزائر كلٌّ من زكريا نعيجي وأمين مسوسة وعبد القادر منزلة.

ويعدُّ هذا الفوز دفعة معنوية قوية للفريق، من أجل استكمال مشواره في البطولة والمحافظة على الصدارة. وسط تألق الثلاثي نعيجي ومسوسة ومنزلة، الذي سيمنح حلولاً هجومية جديدة للمدرب خالد بن يحيى.

من الجانب المقابل، سيعمل فريق “الباك” على معالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت خلال المواجهة استعدادا للتحديات القادمة.

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