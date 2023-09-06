مولودية الجزائر تفوز وديا بثلاثية على حساب اتحاد ورقلة

فاز فريق مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، في المواجهة الودية التحضيرية، التي جمعته بفريق اتحاد ورقلة.

وسجل فريق المولودية ثلاثية كاملة في الشوط الأول من هذا اللقاء، بفضل كل من العرفي، عبد اللاوي، وبلايلي.

وخلال الشوط الثاني من هذه المباراة الودية التحضيرية، تمكن اتحاد ورقلة من تقليص النتيجة بتسجيل هدفه الوحيد في المباراة.

وانتهى هذل اللقاء اذلصالح مولودية الجزائر، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، على حساب اتحاد ورقلة.