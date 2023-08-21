مولودية الجزائر تفوز وديا برباعية أمام سان لو مونش

فاز فريق مولودية الجزائر، اليوم الإثنين، برباعية نظيفة، في المباراة الودية التحضيرية التي جمعتهم بفريق سان لو مونش الفرنسي، بملعب “قصر بوا غوي”.

وبدأ مدرب المولودية، باتريس بوميل، هذه المباراة، بتشكيلة ضمت كل من: ليتيم حميدي، موالي، بلعمري، عبد اللاوي، بن خماسة، زوغرانا، توقي، بلايلي، ظاهر، مرزوقي.

وانتهى الشوط الأول من هذه المباراة، بتقدم المولودية، بهدفين دون رد، من تسجيل كل من مروقي د30، وطاهر د45.

ومع بداية الشوط الثاني، أقحم بوميل، أسماء أخر، ايتمكن الفريق من إضافة هدفين من توقيع بايزيد د50، وبوزكري د71.

وبهدا حقق فريق مولودية الجزائر، ثاني فوز له على التوالي، في مبارياته الودية التي خاضها بتربصه الجاري بمدينة ران الفرنسية.