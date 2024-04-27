مولودية الجزائر تفوز أمام بارادو وتقترب من اللقب
بقلم عزيز طالبي
فاز مولودية الجزائر أمام نادي بارادو بهدف مقابل صفر في لقاء الجولة 24 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الذي جرى بملعب 5 جويلية الاولمبي.
وسجل الهدف الوحيد في المباراة نعيجي في الدقيقة 78 من عمر المواجهة المثيرة، ليرفع الفريق العاصمي رصيده إلى 56 نقطة.
كما عرفت المباراة توديع الحكم الياس بوكواسة الملاعب و اعتزال الصافرة التحكيمية، في حين شهدت المباراة تعرض حارس بارادو موساوي إلى إصابة خطيرة نقل على إثرها على جناح السرعة إلى المسشتفى.
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