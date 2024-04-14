مولودية الجزائر تقتطع تأشيرة التأهل إلى نصف نهائي الكأس

تأهل فريق مولودية الجزائر بقيادة المدرب باتريس بوميل إلى الدور نصف النهائي من منافسة كأس الجزائر على حساب وداد تلمسان.

وفاز مولودية الجزائر بثنائية نظيفة من إمضاء كل من يوسف بلايلي والمتألق واتارا، في لقاء عرف إدارة الحكمة مهات غادة لأول مرة مباراة في هذا المستوى والمباراة التي عرفت حضور جماهيري قياسي.

كما عرفت المباراة رد فعل من قبل يوسف بلايلي على قرار الحكمة، بعدما قررت منحه بطاقة صفراء، و هي الخطوة التي تلقى على اثرها ابن مدينة وهران انتقادات كبيرة.