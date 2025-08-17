مولودية الجزائر تكتسح مولودية قسنطينة ودياً بخماسية

حقق فريق مولودية الجزائر فوزاً عريضاً على حساب مولودية قسنطينة بنتيجة 5-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، ضمن التربص التحضيري للموسم الكروي 2025-2026 الخاص بالرابطة المحترفة الأولى “موبيليس” والثانية هواة.

وسجل للمولودية العاصمية كل من بوشريط الذي وقع ثنائية، إلى جانب مسوسة، حمادوش، والمهاجم الإيفواري كيبري، في حين قلص مولودية قسنطينة الفارق عن طريق الوافد الجديد زرقين من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

ويعد هذا اللقاء جزءاً من برنامج التحضيرات المكثفة لـ”العميد”، حيث يخوض الفريق تربصه الثاني، بعدما كان قد أجرى تربصاً أول بتونس (عين الدراهم)، تخللته أربع مباريات ودية.

ويعرف التربص الحالي غياب خمسة عناصر أساسية من تشكيلة المولودية، ويتعلق الأمر بكل من حلايمية، غزالة، بوراس، بايزيد، ومزياني، بسبب تواجدهم رفقة المنتخب الوطني المحلي المشارك في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بكينيا، تنزانيا وأوغندا.