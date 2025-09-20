مولودية الجزائر تكتفي بالتعادل في ليبيريا وتؤجل الحسم للعودة

اكتفى فريق مولودية الجزائر بنتيجة التعادل السلبي (0-0) أمام مضيفه فاسيل الليبيري، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.

ورغم السيطرة النسبية لأشبال المدرب، موكوينا، خلال أطوار اللقاء، إلا أن غياب الفعالية الهجومية حال دون زيارة الشباك، لتنتهي المواجهة بلا غالب ولا مغلوب.

بهذا التعادل، تبقى حظوظ المولودية كاملة في حسم التأهل خلال مباراة العودة بالجزائر، السبت المقبل/ أين سيكون الفريق مطالبًا بالظهور بوجه هجومي أقوى واستثمار عاملي الأرض والجمهور للعبور إلى الدور القادم.