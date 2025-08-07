مولودية الجزائر تكتفي بالتعادل أمام حمام الأنف في تربص تونس

خاض فريق مولودية الجزائر، مساء اليوم، ثاني مبارياته الودية ضمن تربصه التحضيري الجاري بمدينة عين دراهم التونسية، حيث واجه النادي الرياضي لحمام الأنف، في لقاء انتهى على نتيجة التعادل الإيجابي 1-1.

ودخل المدرب رولاني موكوينا المباراة بنية تجريب بعض الخطط التكتيكية وإعطاء الفرصة لعدد من اللاعبين. إذ جاءت مجريات اللقاء متوازنة بين الفريقين، وتمكن مروان خليف من توقيع هدف المولودية، مؤكّدًا جاهزيته لبداية الموسم.

هذه المواجهة الودية تندرج ضمن سلسلة التحضيرات المكثفة التي يجريها الفريق العاصمي في تونس. تحضيرًا للموسم الكروي الجديد، ويسعى الطاقم الفني للوقوف على مستوى اللاعبين، خاصة الجدد منهم. وتصحيح النقائص المسجلة خلال المباراة الودية الأولى التي جرت أمام سبورتينغ بن عروس.

ومن المنتظر أن تواصل المولودية برنامجها التحضيري بخوض مباريات ودية أخرى، قبل العودة إلى الجزائر والدخول في المرحلة النهائية من الاستعدادات لانطلاق منافسات البطولة.