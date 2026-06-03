مولودية الجزائر تكرّم أوفياءها الراحلين في احتفالية التتويج باللقب

بادرت إدارة مولودية الجزائر إلى لفتة وفاء مؤثرة تجاه أنصار النادي الذين وافتهم المنية خلال السنوات الأخيرة. وذلك من خلال توجيه دعوات خاصة لعائلاتهم لحضور المباراة الأخيرة من الموسم والاحتفالات الخاصة بالتتويج بلقب البطولة العاشرة في تاريخ النادي.

وأكدت إدارة “العميد” أن الدعوات شملت عائلات 12 مناصراً من أوفياء الفريق، على أن تكون كل عائلة ممثلة بشخص واحد. مع استثناء يسمح بحضور الوالد والوالدة معاً.

وخصصت الإدارة حافلات لنقل أفراد العائلات المعنيين من ملعب 5 جويلية إلى ملعب الشهيد علي لابوانت بعد صلاة الجمعة، لضمان مشاركتهم في هذه المناسبة التاريخية.

وشملت الدعوات الخاصة عائلات كلٍّ من يونس أمغوزي، عثمان مولاي، محمد ياسين دحمان، ماسينيسا حتوت، ياسين صغيري، عمر دقاقرة، يوسف سويسي، وليد بوعزيز، سفيان رمضان، سفيان جومادي، محمد بلعيد الملقب بـ”ديغا”، وعائلة المصور عبد الحق بوغرارة، رحمهم الله جميعاً.

وتؤكد هذه المبادرة حرص إدارة مولودية الجزائر على الحفاظ على روابط الوفاء مع جماهيرها، والاعتراف بالدور الكبير الذي لعبه الأنصار في مسيرة النادي، ليبقى اسمهم حاضراً في أفراح “العميد” واحتفالاته التاريخية.