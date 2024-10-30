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الرياضة

مولودية الجزائر تكشف أرقام اللاعبين في منافسة رابطة الأبطال

بقلم النهار أونلاين
مولودية الجزائر تكشف أرقام اللاعبين في منافسة رابطة الأبطال
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كشفت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، عن قائمة أرقام قمصان لاعبي الفريق في منافسات دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وحسب ما نشرته إدارة “العميد” عبر صفحتها الرسمية، على منصة فيسبوك، فقد تم تخصيص أرقام القمصان الخضراء لخوض المنافسات المحلية (بطولة + الكأس).

فيما تم تخصيص أرقام القمصان البيضاء لخوض منافسات دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا هذا الموسم. (وفق ما هو موضح في الصورة أدناه).

للإشارة، سيبدأ حامل لقب البطولة المحترفة، مولودية الجزائر، منافسة رابطة أبطال إفريقيا، يوم 26 نوفمبر المقبل. عندما يحل ضيفا على تي بي مازيمبي الكونغولي، في إطار الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

Peut être une image de ‎football, football et ‎texte qui dit ’‎موسم الللابن ارفام 16 1 RAMDANE 30 பാപം نادي MOUSSAOUI MCA BELKHIR 3 6 4 KHELIF 7 5 5 BENKHEMASSA 8 BADJO BAYAZID 9 ABDELLAOUI DRAOUI 10 DELORT 14 11 NAIDJI 12 15 MEZIANI MOUALI 17 ZOUGRANA BOUCHERIT 18 HAMIDI 19 21 MERZOUGUI 20 22 ABTI CHEZALA 23 KIPRE Jr 25 HALAIMIA GHANEM 26 OUATTARA 27 BOURAS 28 نمعلبوورويلالوارفادوري مولودية_الهرائر األحوري رقام 29 MENEZLA BENHAOUA MESSOUSSA‎’‎‎

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