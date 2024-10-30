مولودية الجزائر تكشف أرقام اللاعبين في منافسة رابطة الأبطال

كشفت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، عن قائمة أرقام قمصان لاعبي الفريق في منافسات دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وحسب ما نشرته إدارة “العميد” عبر صفحتها الرسمية، على منصة فيسبوك، فقد تم تخصيص أرقام القمصان الخضراء لخوض المنافسات المحلية (بطولة + الكأس).

فيما تم تخصيص أرقام القمصان البيضاء لخوض منافسات دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا هذا الموسم. (وفق ما هو موضح في الصورة أدناه).

للإشارة، سيبدأ حامل لقب البطولة المحترفة، مولودية الجزائر، منافسة رابطة أبطال إفريقيا، يوم 26 نوفمبر المقبل. عندما يحل ضيفا على تي بي مازيمبي الكونغولي، في إطار الجولة الأولى للمجموعة الأولى.