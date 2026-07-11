مولودية الجزائر تكشف كل الأوراق.. صفقات جديدة ومدير رياضي عالمي ومفاجآت في الطريق!

خرجت إدارة مولودية الجزائر عن صمتها ببيان مطول، كشفت من خلاله عن آخر مستجدات تحضيرات الفريق للموسم الكروي الجديد، مؤكدة أن جميع الملفات تُدار وفق خطة مدروسة وبسرية تامة، سواء تعلق الأمر بالاستقدامات أو قائمة المسرحين أو تدعيم الهيكل الإداري.

وأوضحت الإدارة في بيانها اليوم السبت، أن المشروع الرياضي الذي انطلق قبل أربع سنوات، والذي تُوج بخمسة ألقاب، سيتواصل من خلال تعزيز مختلف الهياكل الفنية والإدارية، حيث تم تعيين بوعلام شارف مديرًا فنيًا رياضيًا ومسؤولًا عن الفئات الشبانية، فيما سيتم مطلع الأسبوع المقبل تعيين منسق رياضي وناطق رسمي جديد خلفًا لسيد أحمد خديس.

وكشفت إدارة “العميد” أنها حسمت هوية المدير الرياضي الجديد منذ فترة، غير أنها فضلت تأجيل الإعلان الرسمي إلى غاية نهاية كأس العالم 2026، نظرًا لارتباطه الحالي بالمونديال.

وعلى الصعيد الفني، أكدت الإدارة أنها ستعلن قبل السفر إلى النمسا عن هوية مدرب الحراس الجديد، إلى جانب تعيين محلل فيديو، في إطار تدعيم الطاقم الفني.

وفيما يتعلق بالبرنامج التحضيري، سيخوض بطل الجزائر تربصًا بالنمسا يتخلله لقاءان وديان مؤكدان أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي يوم 25 من الشهر الجاري والهلال السعودي يوم 29، مع الكشف لاحقًا عن هوية المنافس الثالث، إضافة إلى مباراتين وديتين بعد نهاية التربص.

وأكدت إدارة مولودية الجزائر تعاقدها رسميًا مع أربعة لاعبين هم سريمان كوناتي، مروان مهداوي، بن أحمد كحيلي وعبد القادر إسلام، مع استمرار العمل لحسم أربع صفقات أخرى على الأقل قبل غلق سوق الانتقالات.

وفي المقابل، شرعت الإدارة في إعادة هيكلة التعداد، حيث تم تسريح كل من شمس الدين بوبطاش ورستم دنداوي، مع وجود لاعبين آخرين على قائمة المغادرين سواء عبر التحويل أو فسخ العقود، بما يحفظ حقوق النادي.

كما أعلنت الإدارة عن تجديد عقدي أيوب غزالة وسفيان بايزيد، مؤكدة مواصلة المفاوضات مع بقية ركائز الفريق بهدف الحفاظ على الاستقرار الفني ومواصلة المنافسة على الألقاب.

واختتمت إدارة مولودية الجزائر بيانها بدعوة الجماهير إلى الالتفاف حول الفريق وعدم الانسياق وراء الإشاعات، مشددة على أن المشروع يسير بخطوات ثابتة نحو إعادة “العميد” إلى مكانته الطبيعية على الساحة الكروية.