مولودية الجزائر تمدد عقد الطاهر إلى غاية 2026

أعلنت إدارة مولودية الجزائر عبر الصفحة الرسمية للنادي على تويتر عن تمديد عقد المهاجم فتح الله الطاهر حتى صيف 2026.

ونشرت إدارة مولودية الجزائر صورة توقيع الطاهر عقده الجديد القديم، رفقة رئيس مجلس إدارة النادي حاج رجم والمدرب باتريس بوميل.

وتسعى إدارة الفريق العاصمي للحفاظ على ركائز الفريق، الذين يدخلون ضمن مخطط النادي خلال السنوات القليلة المقبلة.

كما يعتبر الطاهر أبرز اللاعبين وأفضلهم هذا الموسم بالنظر إلى الفنيات التي أبرزها والأهداف التي سجّلها.

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