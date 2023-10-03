مولودية الجزائر تنفي إشاعات إقالة الرئيس حاج رجم

كذّبت إدارة مولودية الجزائر الأخبار التي تروّج مؤخرا عبر وسائل الاعلام والصفحات الفايسبوكية لنية المسؤولين عن شركة “سوناطراك” في إقالة رئيس مجلس الإدارة حاج رجم.

وأكّدت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها لا تنوي إحداث أي تغييرات جذرية في الفريق، كما كذبت كل ما تداول في الساعات الأخيرة.

ووصفت الأخبار بـ “الحملة المسعورة” اتجاه الفريق العاصمي التي أطلقتها بعض الأطراف، قبل أيام من مواجهة مهمة في البطولة.

كما دعت إدارة المولودية في الاخيرة، من الأنصار الإلتفات وراء النادي الذي يحتاج للعمل والاستقرار أكثر من أي وقت مضى.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti