مولودية الجزائر تنفي منعها من الاستقدامات

نفت إدارة مولودية الجزائر، منع الفريق من ابرام صفقات جديدة خلال فترة التحويلات الشتوية الحالية.

وانتشرت في الأيام القليلة الماضية، أخبار تتحدث عن حرمان العميد، من الميركاتو الشتوي، بسبب ديون متراكمة على عاتق النادي.

ونشرت إدارة النادي العاصمي، بيانا اليوم الأربعاء، تطمئن فيه أنصارها بخصوص هذه القضية.

مبرزة بأن قائمة الأندية الممنوعة من الإستقدامات خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية لا تضم إسم “العميد”.

كما أشارت إلى أن الإشكال الذي كان واقعًا يخصُّ وضعية اللاعب السابق أيمن رحماني، والذي تلقى الأموال التي كان يدين بها منذ مدة.

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