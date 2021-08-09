مولودية الجزائر تهزم البرج بثلاثية والنصرية تفوز على السياسي

تغلب أمسية اليوم الإثنين فريق مولودية الجزائر على ضيفه أهلي برج بوعريريج لحساب الجولة ال35 من الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم.

المواجهة التي انتهت بثلاثية دون رد جرت بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء وعرفت تسجيل عبد الحفيظ ثنائية بينما سجل جوزيف إيسو الهدف الأول.

وبملعب 20 أوت 1955 بالجزائر العاصمة فاز فريق نصر حسين داي على الضيف شباب قسنطينة بثنائية لهدف وحيد.

وقع ثنائية النصرية سيدهم وبن عياد بينما سجل للضيوف إبراهيم ديب.