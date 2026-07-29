مولودية الجزائر تهزم الهلال السعودي وتواصل تأكيد جاهزيتها في الوديات

حقق نادي مولودية الجزائر فوزًا معنويا على الهلال السعودي بنتيجة (2-0)، في مباراة ودية تدخل ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد. ليواصل “العميد” تقديم عروض قوية أمام منافسين من الطراز الرفيع.

وسجّل الهدف الأول المهاجم سفيان بايازيد، في الدقيقة 30، قبل أن يضيف الثاني متوسط الميدان محمد بن خماسة بطريقة رائعة في الدقيقة 60.

وشهدت المواجهة مشاركة النجم الفرنسي ذي الأصول الجزائرية كريم بنزيما، بديلاً في صفوف الهلال. كما عرفت نهاية اللقاء أجواء ودية، حيث التقط عدد من لاعبي مولودية الجزائر صورًا تذكارية مع النجم الأسبق لريال مدريد الإسباني.

ويؤكد هذا الفوز المستوى الجيد الذي ظهر به ممثل الكرة الجزائرية خلال تربصه التحضيري. بعدما سبق له أن فرض التعادل (1-1) على ماميلودي صنداونز، أحد أبرز أندية القارة الإفريقية.

ويشار إلى أن مولودية الجزائر خاضت هذه المباريات الودية في غياب عدد من ركائزها، كما أن دكة بدلاء الهلال وصنداونز تضم أسماء ذات قيمة فنية كبيرة. ما يمنح هذه النتائج دلالة إيجابية بشأن جاهزية “العميد” قبل انطلاق الموسم الجديد.