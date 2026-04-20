مولودية الجزائر تهنئ اتحاد العاصمة بعد بلوغ نهائي كأس الكونفدرالية

تقدّمت إدارة نادي مولودية الجزائر، ممثلة برئيس مجلس الإدارة محمد حكيم حاج رجم، بأسمى عبارات التهاني والتبريكات إلى ممثل الجزائر في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية، نادي اتحاد العاصمة. وذلك عقب تأهله إلى النهائي القاري على حساب نادي أولمبيك آسفي.

وأعربت إدارة “العميد” عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يشرّف الكرة الجزائرية، متمنية لنادي اتحاد العاصمة التوفيق في المباراة النهائية ورفع الراية الوطنية عاليًا في هذا الموعد القاري الهام.

كما أكدت إدارة مولودية الجزائر أن مثل هذه النجاحات تعكس قوة الأندية الجزائرية على الصعيد الإفريقي. وتعزز مكانة الكرة الوطنية في المحافل الدولية.