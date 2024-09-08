مولودية الجزائر تهنئ الرئيس تبون

هنأ رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر محمد حكيم حاج رجم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،عقب انتخابه لعهدة رئاسية جديدة.

كما تمنت إدارة مولودية الجزائر على لسان الرئيس حاج رجم، مزيدا من التوفيق في خدمة الشعب الجزائري وخدمة الرياضة والشباب.

وقال رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر خلال التهنئة “يسعدني ويشرفني أن اتقدم انا السيد محمد حكيم رجم رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر باسمي وباسم كل عائلة عميد الأندية الجزائرية، برسالة تهنئة إلى السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسحلة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون، عقب فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنين له مزيدا من التوفيق في خدمة الشعب الجزائري،و خدمة للرياضة والشباب في وطننا الغالي”.

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