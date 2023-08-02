مولودية الجزائر تهنئ شبيبة القبائل في ذكرى التأسيس

هنّأت إدارة مولودية الجزائر برئاسة حاج رجم نظيرتها إدارة شبيبة القبائل وأنصارها، بمناسبة احتفال فريقهم بذكرى التأسيس.

وهنّأت إدارة مولودية الجزائر الأنصار وكل من يحمل في قلبه حب وعشق للنادي الكبير الذي احتفل، اليوم الأربعاء، بذكرى الـ 77 لتأسيسه.

كما وضعت إدارة النادي شعار ناديها رفقة شعار “الكناري” في خطوة تؤكد على أخوة الكبيرة والصداقة العريقة بين الفريقين.



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