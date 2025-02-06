مولودية الجزائر تهنّئ أمين مسلوق بعد انتخابه رئيساً للرابطة

قدّمت مولودية الجزائر، ممثلةً في رئيس مجلس الإدراة، محمد حكيم حاج رجم، تهانيها الخالصة لمحمد أمين مسلوق، عقب انتخابه رئيساً للرابطة المحترفة.

وفي ما يخصّ قضية استقدام الدولي الغيني، محمد ساليو بانغورا، أكدت إدارة مولودية الجزائر أن اللاعب أمضى رسميا على عقده مع النادي لثلاثة مواسم ونصف.

وذلك بعدما قامت بتسجيل اللاعب عبر نظام مطابقة الانتقالات التابع لاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في الآجال المحددة.

ليبقى فقط التأكيد من الجانب الغيني لوصول شهادة الانتقال الدولية وتأهيل اللاعب بصفة رسمية.

كما أكدت إدارة المولودية التحاق المهاجم، مهدي بوسعيد، رسمياً بصفوف الفريق بعقد يمتد لموسمين ونصف.

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