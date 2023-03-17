مولودية الجزائر تواجه اتحاد حجوط وديا في عين البنيان

سيكون فريق مولودية الجزائر على موعد تنشيط مباراة ودية اليوم الجمعة أمام فريق إتحاد حجوط في إطار الاستعدادات للتحديات المقبلة.

كما قالت إدارة مولودية الجزائر عبر بيان لها، على الصفحة الرسمية أن المواجهة الودية ستجري بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام.

ويسعى المدرب الجديد لفريق مولودية الجزائر باتريس بوميل أخذ نظرة على تشكيلته مجدّدا، في المباراة الودية الثانية بعد تنشيط المباراة الماضية أمام نادي وفاق سطيف بنفس الملعب.

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