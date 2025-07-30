مولودية الجزائر تواجه الأولمبي الباجي في أول اختبار من تربص تونس

يواجه فريق مولودية الجزائر، أمسية اليوم الأربعاء، فريق الأولمبي الباجي، في مباراة تحضيرية، ضمن تربصهم الصيفي، الجاري حاليا بتونس.

وتعتبر هذه المباراة التي برمجتها إدارة مولودية الجزائر، أول اختبار لرفقاء القائد أيوب عبد اللاوي، ضمن تربصهم بعين الدراهم التونسية.

ويسعى مدرب العميد، رولاني موكوينا، استغلال هذه المواجهة التحضيرية، ضد الاولمبي الباجي، لتقييم امكانيات لاعبيه عن قرب، والوقوف على مدى جاهزيتهم البدنية.

يذكر أن فريق مخولودية الجزائر، وبعد مواجهة الأولمبي الباجي، سيخضو ثلاثة مباريات تحضيرية أخرى ضمن تربصهم الجاري بتونس، ضد كل من النادي الرياضي القسنطيني، الخور القطري، نادي حمام الأنف التونسي.