مولودية الجزائر تواجه السد القطري وديا بالدوحة

سيخوض فريق مولودية الجزائر، مباراة ودية تحضيرية، في مواجهة نادي السد القطري، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

وكشفت إدارة المولودية، عبر صفحتها الرسمية، عن تلقي الفريق دعوة من مسؤولي نادي السد، لخوض مباراة ودية تحضيرية.

كما أوضح مسؤولي العميد، بأن هذه المواجة الودية، التي تدخل ضمن تحضيرت الفريقين للموسم الجديد، ستحمل اسم كأس الأحرار الرياضية.

ومن المقرر أن تلعب ودية مولودية الجزائر، ونادي السد القطري، بتاريخ 15 أوت الجاري، على ملعب “جاسم بن حمد” بقطر.