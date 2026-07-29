مولودية الجزائر تواجه الهلال السعودي في ثاني اختبار تحضيري

يخوض فريق مولودية الجزائر أمسية اليوم الأربعاء، ثاني مباراة ودية له ضمن تربص النمسا، في مواجهة نادي الهلال السعودي.

وتدخل هذه المباراة الودية التحضيرية، المقررة انطلاقا من الخامسة مساء بتوقيت الجزائر، ضمن برنامج تحضيرات الفريق بالنمسا.

ويسعى مدرب المولودية خالد بن يحي، استغلال هذه المواجهة من أجل الوقوف أكثر عن مدى جاهزية لاعبيه، ومحاولة تحسين الانسجام فيما بينهم.

يذكر ان فريق مولودية الجزائر، تعادل في مباراته الودية التحضيرية الأولى، التي خاضها بتربص النمسا، بهدف لمثله، أمام فريق ماميلودي صن داونز، الجنوب افريقي.