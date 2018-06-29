مولودية الجزائر تواجه كليرمون فوت الفرنسي وديا

ستخوض تشكيلة مولودية الجزائر، أول مباراة ودية لها، ضمن التربص التحضيري الجاري بمدينة “فيشي” الفرنسية، أين سيواجه نادي كليرمون فوت الفرنسي.

وأجرى أشبال المدرب كازوني، صباح اليوم الجمعة، آخر حصة تدريبية، قبل التنقل إلى مدينة كليرمون، لمواجهة الفريق المحلي عشية اليوم.

وسيواجه لاعبو العميد، خلال هذه المبارة الودية، الحارس الدولي الجزائري، مهدي جيانين، الناشط رفقة كليرمون فوت، والمغترب الآخر كريم جلابي.

ويسعى كازوني، خلال هذه المباراة الودية التحضيرية، المقرر على السادسة مساء، اشراك أكبر عدد ممكن من لاعبيه، للوقوف على امكانية وجاهزية كل منهم.