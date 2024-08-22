مولودية الجزائر تواجه واتانغا بنية التأكيد وحسم التأهل في رابطة الأبطال

يخوض فريق مولودية الجزائر، اليوم الخميس، لقاء العودة من الدور التصفوي الأول لرابطة أبطال إفريقيا، في مواجهة فريق واتانغا الليبيري.

ويسعى تعداد مولودية الجزائر، لتأكيد الفوز المحقق في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة. وحسم تأهلهم للدور المقبل.

ويعول المدرب باتريس بوميل، على جاهزية لاعبيه. والمعنويات العالية التي يتواجدون عليها بعد فوزهم في لقاء الذهاب، من أجل اتمام المهمة والظفر بالتأهل.

يذكر أن المباراة التي ستجمع مولودية الجزائر، وفريق واتانغا الليبيري، مقررة أمسية اليوم الخميس، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا، بملعب “مصطفى تشاكر”.