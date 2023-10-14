مولودية الجزائر تواجه وديا مولودية وهران

يخوض فريق مولودية الجزائر، اليوم السبت، مباراة ودية تحضيرية في مواجهة مولودية وهران، بملعب ميلود هدفي.

وبرمج مدرب المولودية باتريس بوميل، هذا اللقاء، لابقاء لاعبيه في جو المنافسة خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

كما يسعى مدرب العميد من خلال مواجهة الحمراوة، لمحاولة تصحيح بعض الأخطاء، وخلق انسجام أكبر في الفريق.

وسيدخل بوميل هذه المواجهة بتشكيلة تضم كل من: ليتيم، موالي، حميدي، بلعمري، عبد اللاوي، توكي، بن خماسة، زرقان، بلايلي، طاهر، مرزوقي.