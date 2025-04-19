مولودية الجزائر تواصل تصدر البطولة و تعقد وضعية إتحاد بسكرة

تمكن نادي مولودية الجزائر، اليوم السبت، من تحقيق فوزاً ثميناً أمام مستضيفه في إطار الجولة الـ23 من الرابطة المحترفة، نادي إتحاد بسكرة.

حيث شهدت المباراة التي إحتضنها ملعب 18 فيفري ببسكرة، أداء بطولي من الزوار لتحقيق الفوز والمحافظة على صدارة الرابطة المحترفة.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء، المدافع، غزالة، في الدقيقة الـ49 من الشوط الثاني من اللقاء، بعد إرتقاء جيد داخل منطقة عمليات المنافس، بعد ركنية منفذة بإحكام من زميله حلايمية.

وبهذا الفوز، حافظت المولودية على صدارة البطولة، ورفعت رصيدها للنقطة الـ44، مع تبقي مواجهة مؤجلة أمام إتحاد العاصمة، والتي تندرج في إطار منافسات الجولة الـ22.

ومن جهته، يواصل إتحاد بسكرة، الغرق ويحتل المركز الأخير في الترتيب العام برصيد 19 نقطة فقط، ويقترب من السقوط، حيث فشل الفريق في تحقيق الفوز في آخر أربع جولات.

ولحساب ذات الجولة، تمكن نادي مولودية البيض، من تحقيق الفوز أمام ضيفه أولمبي الشلف، بهدفين مقابل هدف واحد. ليرفع النادي الأزرق، رصيده للنقطة الـ33 في المركز السادس. فيما تجمد رصيد “الشلفاوة” عند النقطة الـ28 في المركز الثامن.