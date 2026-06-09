مولودية الجزائر تودع العربي ثابتي بعد نهاية مشواره مع الفريق

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء، نهاية مشوار اللاعب العربي ثابتي مع الفريق، عقب نهاية العقد الذي كان يربطه بالنادي، وذلك بعد موسمين ونصف دافع خلالهما عن ألوان “العميد”.

ووجّهت إدارة المولودية رسالة شكر وتقدير للاعب، مشيدة بما قدمه للفريق، سواء على أرضية الميدان أو خارجها، حيث تحلى بسلوك احترافي وانضباط مثالي جعله محل احترام وتقدير داخل بيت المولودية.

وخلال تجربته مع بطل الرابطة المحترفة آخر ثلاثة مواسم، ساهم العربي ثابتي في تحقيق خمسة ألقاب، ليترك بصمته في واحدة من أنجح الفترات التي عاشها النادي خلال السنوات الأخيرة.

وتمنت إدارة مولودية الجزائر للاعب التوفيق والنجاح في محطته الكروية المقبلة، مؤكدة أن مساهماته ستظل راسخة في ذاكرة أنصار الفريق الذين عايشوا مسيرته بقميص “العميد”.