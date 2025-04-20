مولودية الجزائر تودّع المناصر سفيان رمضان

ودع فريق مولودية الجزائر المناصر سفيان رمضان، الذي وافته المنية، يوم أمس، خلال عودته من متابعته لمباراة الفريق امام المستضيف إتحاد بسكرة.

وقالت إدارة فريق مولودية الجزائر في منشور لها، اليوم الأحد، عبر الصفحة الرسمي لها على الفايسبوك “وداعا سفيان رمضان.. المولودية لن تنساك”، بعدما نشرت إدارة الفريق صورة لرمز مولودية الجزائر باللون الأسود.

إلى جانب ذلك، عزت إدارة النادي العاصمي، عائلة الفقيد في بيان لها كذلك، عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك، راجية من المولى عز و جل أن يتغمد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، و ينعم عليه بجميل عفوه ورضوانه ويلهم أهله الصبر والسلوان؟

c إضغط عل

ى الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]