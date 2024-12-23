مولودية الجزائر توضح بخصوص إمكانية مشاركة نعيجي في مواجهة نجم مقرة

تحدثت إدارة مولودية الجزائر عن الوضع الصحي للاعب الفريق زكرياء نعيجي، قبل أيام قليلة عن موعد مباراتها المقبلة أمام نجم مقرة.

وكشفت إدارة مولودية الجزائر، عبر الصفحة الرسمية للفريق على فيسبوك، بأن نعيجي لا يزال يعاني من تمزق خفيف على مستوى الفخذ اليمنى. بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة أولمبي الشلف.

وأضاف المصدر ذاته أن نعيجي سجل حضوره بمركز تدريبات الفريق بزرالدة، حيث يواصل الخضوع للعلاج على يد الطاقم الطبي للفريق.

وأوضحت إدارة مولودية الجزائر بأن الحسم في مشاركة زكرياء نعيجي في المباراة المقبلة للفريق أمام نجم مقرة، سيتم الحسم فيه خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن فريق مولودية الجزائر سيحل ضيفا على نادي نجم مقرة يوم الخميس المقبل برسم الجولة الـ15 من البطولة المحترفة.