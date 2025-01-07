مولودية الجزائر توضح بخصوص زوغرانا

كشفت إدارة نادي مولودية الجزائر مستجدات الوضع الصحي للاعب الفريق، زوغرانا محمد.

ذلك بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب الإيفواري، خلال مواجهة يونغ أفريكانز التنزاني، في الجولة الثانية لدور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، بتاريخ 7 ديسمبر الماضي.

ونشرت إدارة المولودية، اليوم الثلاثاء، بيانا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أوضحت من خلاله أن إصابة اللاعب تبدو معقدة أكثر مما كان متوقعا، حسب ما أظهرته الفحوص الطبية الأخيرة التي خضع لها اللاعب.

وكشفت إدارة المولودية في بيانها أنها قررت تكثيف الفحوص لدى عدة أخصائيين في المجال، من أجل تحديد نوعية الإصابة بدقة، وكذا معرفة المدة الزمنية المحددة لغياب اللاعب الإيفواري عن الميادين.