مولودية الجزائر توقع اتفاقية توأمة مع حافيا كوناكري

كشفت إدارة مولودية الجزائر، عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاقية توأمة بين الفريق ونادي حافيا كوناكري الغيني.

وقالت إدارة العميد إن التوأمة جاءت على خلفية ضم المهاجم الغيني محمد ساليو بانغورا.

وتهدف التوأمة إلى تبادل الخبرات وتوطيد العلاقات بين الفريقين اللذين سبق لهما تنشيط نهائي كأس إفريقيا للأندية البطلة “دوري أبطال إفريقيا حاليا” سنة 1976.

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