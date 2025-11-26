مولودية الجزائر توقع شراكة استراتيجية مع “ليغال دوكترين”

أعلنت إدارة نادي مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة ليغال دوكترين، المرجع الإفريقي الأول في مجال الذكاء القانوني.

وتأتي هذه الشراكة في إطار سعي النادي إلى تطوير منظومته القانونية من خلال اعتماد حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بهدف تقديم حلول فعالة في مجال النزاعات القانونية.

وبموجب هذا الاتفاق، تصبح شركة ليغال دوكترين، الشريك القانوني والتكنولوجي الرسمي لنادي مولودية الجزائر. في خطوة هي الأولى من نوعها لدخول شركة ناشئة جزائرية إلى المنظومة الرياضية الوطنية.

ويعكس هذا التعاون طموحا مشتركا نحو إرساء حوكمة حديثة وفعالة ومسؤولة قائمة على الابتكار والتميز المؤسسي ودعم الشركات الناشئة.

وتعَدُّ ليغال دوكترين، التي تنشط في عدة دول إفريقية، شريكا استراتيجيا داعما لإدارة المولودية، بما يعزز اعتماد ممارسات حوكمة ذكية ومتطابقة مع المعايير الدولية.

وأشار النادي والشركة إلى أن هذه الشراكة تؤكد التزامهما المشترك بتعزيز نموذج رياضي متطور يقوم على الابتكار والمسؤولية والتميز في خدمة الرياضة والمجتمع.