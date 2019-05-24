مولودية الجزائر توقع عقد شراكة مع علامة “puma”

أمضت إدارة نادي مولودية الجزائر، أمس الخميس، عقد شراكة جديد، يربطها بشركة الألبسة الرياضية “بيما”، لتكون ممولا جديدا للفريق.

ووقع المدير الرياضي للفريق عمر غريب، على هذا العقد الذي سيمتد لأربعة سنوات، مع ممثل شركة “بيما”، روبرت ستيفانيك.

وصرح غريب، بهذه المناسبة: “فريق مولودية الجزائر، يستحق كل الإحترام، لهذا اخترنا شركة “بيما”، التي ستمول كل الفريق هنا في الجزائر لمدة أربعة سنوات”.

وفي المقابل، صرح روبرت ستيفانيك: “ننظر إلى شراكة مستقبلية مع مولودية الجزائر، ومساعدتها على تحقيق العديد من النجاحات خلال الأربعة سنوات المقبلة”.

يذكر أن الإمضاء على هذا العقد، جرى في أجواء احتفالية، بحضور العديد من الوجوه الرياضية، أبرزها وزير الشباب والرياضة رؤوف سليم برناوي.