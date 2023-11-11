مولودية الجزائر توقع إتفاقية مع أستون فيلا الإنجليزي

اتفقت إدارة مولودية الجزائر مع نظيرتها من أستون فيلا الإنجليزي للاستفادة من خبرة التكوين عند تدشين مركز تكوين الفريق العاصمي شهر جانفي.

كما قالت أن المسؤولين عن الفريق الإنجليزي سيشرفون على مركز التكوين في أول موسمين، مع توقيع التوأمة التي ستأجل بسبب أحداث غزة.

وأكدت إدارة الفريق العاصمي، أن مدير مركز تكوين أستون فيلا سيحضر حفل تدشين مركز الفريق.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt