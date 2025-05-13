مولودية الجزائر تُعزي أندي ديلور في وفاة والده

تقدمت إدارة نادي مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء، بالتعازي للاعب الفريق والدولي الجزائري، أندي ديلور، المعار إلى نادي مونبوليي الفرنسي. إثر وفاة والده.

وذلك في بيان رسمي عبّرت من خلاله عن تضامنها التام مع اللاعب في هذا المصاب الجلل.

وجاء في بيان النادي: “تلقت إدارة نادي مولودية الجزائر ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة والد اللاعب أندي ديلور المعار إلى نادي مونبوليي الفرنسي. وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم كل أعضاء الفريق من إدارة وطاقم فني ولاعبين بتعازيهم الخالصة لأندي ولكل عائلة اللاعب”.