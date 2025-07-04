مولودية الجزائر تُعلن فسخ عقود 4 لاعبين ورحيل مرزوقي

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الجمعة، عن فسخ عقود أربعة من لاعبي الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويتعلق الأمر بكل من المهاجم، روماريك واتارا، المدافع، سيرج أنتوني باجو، متوسط ميدان، ولاء بوزكري، و الجناح،مهدي بوسعيد.

وذلك في إطار إعادة هيكلة التعداد تحسبًا للموسم الكروي الجديد.

كما أكدت الإدارة مغادرة المهاجم خير الدين مرزوقي، بعد نهاية عقده مع “العميد” شهر جوان الماضي، ليغادر الفريق رسميًا بعد 3 مواسم قضاها بقميص المولودية.

وتقدّمت إدارة النادي بالشكر والامتنان للاعبين المعنيين على كل ما قدموه للفريق، مثمنة احترافيتهم والتزامهم طيلة الفترة التي دافعوا فيها عن ألوان المولودية، مؤكدة أن باب النادي سيظل مفتوحًا أمامهم دائمًا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة التجديد التي تعتمدها الإدارة في ظل طموحات كبيرة للموسم المقبل، تهدف إلى بناء فريق تنافسي.