مولودية الجزائر تُعيّن مديرا عاما جديدا

أعلنت إدارة نادي مولودية الجزائر، اليوم الاثنين، عن تعيين عبد الرؤوف أحمية مديرا عاما جديدا للفريق.

وأشار بطل الجزائر في بيان عبر حسابه الرسمي، إلى أن المدير العام الجديد. يعتبر أحد الإطارات المالية السامية ذات الخبرة المهنية الطويلة في مجمع “سوناطراك”.

وهو الذي شغل عدة مناصب قيادية في مجال المالية، من بينها مدير المالية السابق بشركة Sonatrach Engineering Project Management.

كما شغل منصب نائب مدير المالية بالمقر المركزي للمديرية العامة لـ “سوناطراك”. إضافة إلى منصب رئيس دائرة المالية بالمقر المركزي للمديرية العامة.

وافاد بيان “العميد” أن المدير العام الجديد، يحوز على تكوين أكاديمي متخصص يشمل السنة الأولى من الخبرة المحاسبية، وماستر 2 في المالية، وليسانس في الاقتصاد المالي، إلى جانب دبلوم الدراسات المعمقة في التجارة الدولية.

بالإضافة إلى كونه يتمتع بخبرة واسعة في التسيير المالي وإدارة المشاريع على مستوى المؤسسات الكبرى.

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