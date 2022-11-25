مولودية الجزائر تُناشد السلطات العليا لهذا السبب !

وجهت إدارة فريق مولودية الجزائر رسالة للسلطات العليا بسبب عدم ايجادها ملعب للاستقبال خلال المباريات القادمة.

حيث نشرت الصفحة الرسمية للعميد على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” سهرة اليوم الجمعة بيانا رسميا جاء فيه.

“تبعا للصعوبات الكبيرة التي واجهها نادينا هذا الموسم من أجل استقبال منافسيه في ظل غلق العديد من الملاعب لأسباب متعددة آخرها ملعب الدار البيضاء”.

كما أضاف البيان:”تعلم إدارة مولودية الجزائر أنصارها الأوفياء أنها سعت بكل السبل لإيجاد حل للقضية، وأنها ترفض بأي شكل من الأشكال حرمان الأنصار من متابعة مباريات فريقهم من المدرجات”.

“كآخر حل لجأت إدارة “العميد” لطلب الإستقبال بملعب 5 جويلية، كما أننا وقفنا على جاهزيته بعد احتضانه مباريات تصفيات كأس إفريقيا لأقل من 17 عاما لنتفاجأ بقرار غلق هذا الصرح الرياضي مرة أخرى”.

وختمت:”أمام هذا الإشكال نُطالب السلطات بإيجاد حل لهذا الإشكال الذي سايرته إدارة المولودية منذ بداية الموسم بكثير من العقلانية رغم كل الضغوطات، واليوم وبعد الوصول إلى طريق مسدود لم تتنصل إدارة المولودية من مسؤولياتها وقامت بكل الإجراءات القانونية ومراسلة كل الهيئات الكروية المعنية من أجل إيجاد حل بداية من المباراة المقبلة من أجل ضمان حق الفريق باللعب أمام جماهيره”.